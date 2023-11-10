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دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بقطاع غزة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:29 ص
دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بقطاع غزة الاحتلال - ارشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن دبابات الاحتلال انتشرت في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بقطاع غزة بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية.

وقال مسؤولون في قطاع غزة إن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها اليوم الجمعة، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين عليه.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات إعلامية، إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.

 

 







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