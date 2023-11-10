تحقيقات × 24 ساعة.. حبس 3 تجار عملة بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تجار عملة أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات



تاجر هيروين قررت جهات التحقيق، بحبس متهم بحيازة كيلو جرام من مخدر الهيروين في منطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وفيما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.