تحقيقات × 24 ساعة.. حبس 3 تجار عملة بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تجار عملةأمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات
تاجر هيروينقررت جهات التحقيق، بحبس متهم بحيازة كيلو جرام من مخدر الهيروين في منطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وفيما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مخدر الآيسأمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين لحيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر بقصد الاتجار بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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