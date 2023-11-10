اليوم السابع
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الجمعة، 10 نوفمبر 2023 08:19 م
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تحقيقات × 24 ساعة.. حبس 3 تجار عملة بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 08:00 م
تحقيقات × 24 ساعة.. حبس 3 تجار عملة بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تجار عملة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات

تاجر هيروين 

قررت جهات التحقيق، بحبس متهم بحيازة كيلو جرام من مخدر الهيروين في منطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار.
 
وفيما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

مخدر الآيس

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين لحيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر بقصد الاتجار بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 







تحقيقات × 24 ساعة

حوادث

تحقيقات النيابات

التحقيقات




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