اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 05:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يعلن "صندوق شراكة الأمريكيتين من أجل الطبيعة" لحماية البيئة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 05:06 م
بايدن يعلن "صندوق شراكة الأمريكيتين من أجل الطبيعة" لحماية البيئة بايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن "صندوق شراكة الأمريكيتين من أجل الطبيعة" فى قمة "قادة شراكة الأمريكيتين من أجل الرخاء الاقتصادي" لدعم أهداف الحفاظ على البيئة .

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية ، أن الصندوق يهدف إلى تحفيز الاستثمار فى رأس المال الهائل فى نصف الكرة الغربى وإطلاق العنان للحلول القائمة على الحفاظ على الطبيعة ، وبموجب هذه المبادرة، فإن الهدف النهائى هو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز خلق فرص العمل والرخاء، وحماية الأرواح وسبل العيش من آثار تغير المناخ .


وسيدعم صندوق شراكة الأمريكيتين من أجل الطبيعة البلدان الشريكة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى بالتعاون الفنى لتعميم الحلول القائمة على الحفاظ على المناخ والتنوع البيولوجى فى خطط التنمية الاقتصادية والاستثمارات


وأشار البيان إلى أن طلب المستثمرين واهتمامهم بالحلول القائمة على الطبيعة تزايد بشكل مطرد فى السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن العديد من المشاريع والمعاملات المبتكرة لا تتحقق بسبب نقص تمويل المنح فى المراحل المبكرة. ولمعالجة هذا الاختناق الخطير، سيوفر الصندوق منحا للتعاون الفني، بما فى ذلك تقديم التحليلات وتصميم المشاريع وبناء القدرات وتقييم رأس المال الطبيعى .


وسوف تدعم نتائج مشاريع المنح تمويل الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المعاملات والأدوات المبتكرة بما فى ذلك الديون مقابل الطبيعة ومقايضات الديون بالمناخ والسندات المرتبطة بالاستدامة .







بايدن

أمريكا

صندوق شراكة الأمريكيتين

الاستثمار



الموضوعات المتعلقة

بايدن يواجه استياءً متزايدا داخل إدارته بسبب إسرائيل.. مسئولون لـCNN: الحرب خلقت قلقا أخلاقيا.. تزايد الاعتراضات بوزارة الخارجية.. موظفو الكونجرس يطالبون بوقف إطلاق النار.. وعدم إدانة حكومة نتنياهو يفاقم الأزمة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:24 م

بايدن: سنضرب أهداف الحرس الثوري الإيرانى بسوريا مرة أخرى إذا اضطررنا إلى ذلك

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:06 م

بايدن: طلبت توقف القتال فى غزة 3 أيام لإخراج المحتجزين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:21 م

بايدن عن الهدنة الإنسانية فى غزة: خطوة بالاتجاه الصحيح

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة