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القمر يقترن بالسماك الأعزل يشاهد بالعين المجردة غدا فى مشهد بديع

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:37 م
القمر يقترن بالسماك الأعزل يشاهد بالعين المجردة غدا فى مشهد بديع قمر - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس يوم غدا السبت 11 نوفمبر 2023 هلال القمر المتناقص مقترناً بالنجم السماك الأعزل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالأفق الشرقي في حال كانت السماء صافية. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد المع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.
 
إضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وذلك قبل بضعة ايام من وصوله مرحلة الاقتران لشهر جمادى الأولى. 
 

 







القمر

نجم السماك الأعزل

السماك الأعزل

القمر والنجوم



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