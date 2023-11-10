ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 10/11/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:22
مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:44
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:43
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:36 م
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:32 م
وقت صلاة المغرب 4:55 م
وقت صلاة العشاء 6:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 42: 2
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:20
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