اليوم السابع
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ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى لـ354 جنديا منذ 7 أكتوبر

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:22 ص
ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى لـ354 جنديا منذ 7 أكتوبر تأبين قتلى الاحتلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل 354 جنديا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي منهم 38 في القتال منذ بدء العملية البرية في غزة.

من ناحية أخرى قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن دبابات الاحتلال انتشرت في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بقطاع غزة بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية.

وقال مسؤولون في قطاع غزة إن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها اليوم الجمعة، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين عليه.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات إعلامية، إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.

 

 







جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال

7 أكتوبر

غزة

اسرائيل



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