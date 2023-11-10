اختلافات فى أعراض متحورى كورونا الجديدين HV.1 وJN.1

كتبت رانيا عامر

يظهر بشكل كبير العديد من المتغيرات المرتبطة بفيروس كورونا، و آخرها HV.1 وJN.1 ، الذين ظهرا فى الولايات المتحدة، وأصبحا مصدر قلق لدى الكثيرين، خاصة أن أعراضهما متشابهة، والتى تتمثل فى السعال واحتقان الأنف، وخلال هذا التقرير، سنتعرف على الفروق بين المتغيران، وفقا لموقع timesofindia.

وأشار التقرير إلى أن الأطباء فى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، قالوا إن متحور HV.1 أكثر قابلية لانتقال العدوى، وتلك السلالة الجديدة المتحورة من فيروس أيريس EG.5 أصبحت سائدة فى الولايات المتحدة، لكنهم أكدوا بأنه لا داعى للقلق طالما الأشخاص يتناولون اللقاحات من أجل الحماية من تلك المتغيرات لكورونا.

كما ظهر متحور كورونا آخر هو JN.1 فى 12 دولة بما فى ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيسلندا والبرتغال وإسبانيا، وهو من نفس سلالة متغير بيرولا، حيث وصف خبراء الصحة متغير JN.1 بأنه أكثر مراوغة مناعية من غيره، كما أنه يحمل طفرات قد تساعده على تجنب اكتشافه بواسطة الجهاز المناعى.

ونصح الأطباء الأشخاص بعدم الإهمال فى اتخاذ الأجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بأى متغير من متحورات فيروس كورونا، التى تتشابه أعراضها مع بعض، وإذا تأكدت من أنك مصاب يجب عليك تناول الأدوية المناسبة، والانعزال عن الناس فى المنزل لمنع انتشار العدوى. أعراض HV.1

أشار خبراء الصحة إلى أن أعراض متحور كورونا HV.1 تتمثل فى الحمى والسعال والتعب واحتقان سيلان الأنف، وهذا المتحور قد يخلط الناس بسهولة بين أعراضه وأعراض الأنفلونزا أو الحساسية، لذلك من الأفضل إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل من خلال الطبيب المختص، وإذا كنت مصابا بفيروس كورونا، فابقى فى المنزل لمنع نقل العدوى. أعراض JN.1

بينما شملت أعراض المتحور الجديد JN.1 كل الأعراض سالفة الذكر، بالإضافة إلى حدوث إسهال لدى المصاب، بجانب الصداع.