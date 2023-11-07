تعرف على كل ما يخص المتحور الجديد لكورونا JN.1 فى 3 أسئلة

كتبت فاطمة خليل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC عن متغير جديد لفيروس كورونا يسمى JN.1، وقد لفت المتغير الجديد انتباه خبراء الصحة على الفور وآثار موجة جديدة من القلق بين الجميع، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض متغير JN.1 الجديد لكورونا ومعدل انتقاله وشدته. ما هو متغير كورونا الجديد JN.1؟ بحسب موقع تايمز أوف إنديا فإن متغير كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86. يحتوي BA.2.86 على إجمالي 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدر قلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة لأن بروتين سبايك هو ما يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا المضيف ويقال إن JN.1 لديه تغيير واحد عن BA.2.86.

قال مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إن متغير JN.1 أقل من 0.1 % من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

تم اكتشاف JN.1 لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى. هل يحتاج المتغير الجديد إلى لقاحات محدثة؟