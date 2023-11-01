4 نوفمبر انطلاق الأسبوع التوظيفى لمركز التوظيف بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تنطلق يوم السبت 4 نوفمبر فعاليات الأسبوع التوظيفى ل جامعة عين شمس "Career Week 2023" فى نسخته الثانية والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

ويشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4 و5 و6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس ( في العاميين الأخريين ) مع الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

يقام "Career Week 2023 " علي مدار 3 أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء، وقد تم تخصيص اليوم الأول، الموافق السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات معلومات، واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الآداب، الحقوق، التربية.