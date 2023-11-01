وزير الدفاع الإسرائيلي: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حركة حماس.

وأضاف جالانت، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي له، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحرب لها ثمن باهظ والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولا بأول، مشيرًا إلى أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم، قائلًا: "نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليهم".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "أقاسم عائلات الجنود أحزانهم.. أعرف أن عائلات الجنود يعيشون قلقا وأنا أدعمهم وأقول لعائلات المخطوفين لن ننساكم".