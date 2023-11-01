نيابة البحيرة تصرح ضحايا حادث الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

قررت نيابة وادي النطرون الجزئية بالبحيرة، التصريح بدفن 27 شخصاً من ضحايا حادث الطريق الصحراوى الذى أسفر عن مصرع 34 شخص وإصابة 58 أخرين.



والضحايا المصرح بدفنهم هم كل من:- عادل خليل شحاتة، مستشفي غرب النوبارية، محمد جابر أحمد، مستشفي غرب النوبارية، أحمد غانم أحمد، مستشفي غرب النوبارية، أحمد أيمن أحمد، مستشفي غرب النوبارية، أحمد محمد السيد صقر، مستشفي غرب النوبارية، محمد جابر عبد المعطي، مستشفي وادي النطرون، أمين وحيد عبد الغني، سعد معاذ سعد، مستشفي وادي النطرون، محمود السيد الكومي، مستشفي وادي النطرون، حازم إبراهيم فايز، مستشفي وادي النطرون، محمد يونس صقر، مستشفي وادي النطرون.

وعبد الرحمن السيد أبو ضيف، مستشفي وادي النطرون، سلوي سليمان عبد الصمد صقر، مستشفي وادي النطرون، مستشفي وادي النطرون، إبراهيم السيد إبراهيم، مستشفي وادي النطرون، أحمد عبد الرحمن أحمد الأعصر، مستشفي وادي النطرون، إيمان محمد رأفت عبد الحميد، مستشفي وادي النطرون، محمد مصطفي السيد أحمد، مستشفي غرب النوبارية، بدر رجب السيد، مستشفي غرب النوبارية، محمود فتحي عبد الرحمن، مستشفي غرب النوبارية، إبراهيم عبد العظيم عبد الرحيم، مستشفي وادي النطرون، أبو العزم إبراهيم أبو العزم، مستشفي أبو المطامير، يوسف نادر وديد، مستشفي أبو المطامير، سارة نادر وديد، مستشفي أبو المطامير.

كان طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى قد شهد حادثا مروع صباح اليوم إثر تصادم عدة سيارات مختلفة بالقرب من مدخل طريق وادى النطرون العلمين عند الكيلو 133 مما أسفر عن مصرع و إصابة عشرات الأشخاص بكسور وكدمات وحروق مختلفة بأنحاء الجسم.