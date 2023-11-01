خبير استراتيجي: إسرائيل في حالة سيئة جدا بعد الحرب على غزة وتواجه خسائر كبيرة

إبراهيم حسان

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إسرائيل في حالة حرب جدية من يوم 7 أكتوبر الماضي، لأنها أدخلت نفسها في أزمة سريعة التطور ومتعددة الأبعاد والمستويات داخليا وإقليميا ودوليا.

أضاف حمدي بخيت، في لقائه ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، أن إسرائيل في حالة سيئة جدا بعد الحرب على قطاع غزة، لاسيما مع ذبح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ علنا، يقابل ذلك خسائر كبيرة جدا للجانب الإسرائيلي.

وتابع اللواء حمدي بخيت: "إسرائيل تواجه انهيار داخلي، وليس هناك تعليم ولا زراعة أو صناعة أو جامعات والمجتمع يواجه شلل كامل، لأن مستدعى منه أكثر من 300 ألف شخص رغم أن ما أستدعي في حرب أكتوبر 200 ألف إسرائيلي".

وأوضح أن إسرائيل تستخدم حاليا سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، لاسيما وأن تل أبيب تمتلك النيران عن بعد، لكن لا تملك الدخول إلى قطاع غزة.

وقال علي عاطف، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، في لقائه بالبرنامج: "نحن أمام مشهد إسرائيلي معقد للغاية، من الناحية الأمنية والعسكرية والسياسية، وهناك مئات الآلاف من جنود الاحتياط تم استدعائهم رغم أنهم كانوا يحتلون مواقع ووظائف داخل إسرائيل، لذلك هناك نقص في أعداد الأيادي العاملة داخل إسرائيل".

تابع: "حكومة نتنياهو لن تستمر طويلا من الناحية السياسية، ومن الناحية الأمنية هناك بعض المدن المحتلة داخل إسرائيل جرى قصفها لأول مرة مثل قصف تل أبيب، وهو ما يؤثر على المستوطنين داخل الأراضي المحتلة، واليمين الإسرائيلي يتعرض لهزة كبيرة جدا لم يتعرض لها من قبل".