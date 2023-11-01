حكومة تشيلى تستدعى سفيرها لدى إسرائيل

وكالات

أعلنت حكومة تشيلى اليوم الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور ردا على "انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة".

وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنها تدين الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة واستدعت سفيرها لدى تل أبيب للتشاور.

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء في البيان أنه "على خلفية الانتهاك غير المقبول للحقوق الإنسانية الدولية الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة، استدعت الحكومة التشيلية سفير تشيلي لدى إسرائيل خورخي كارفاخال للتشاور".

وأضاف البيان أن تشيلي تراقب بقلق العملية العسكرية الإسرائيلية "التي تشبه في هذه المرحلة معاقبة السكان المدنيين الفلسطينيين"، لافتا إلى أن أفعال إسرائيل في غزة "لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي، كما يتضح من سقوط 8 آلاف ضحية، معظمهم من النساء والأطفال".

ودعت تشيلي في بيان الخارجية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية للسماح ببدء عملية إنسانية لمساعدة مئات الآلاف من النازحين والمصابين المدنيين".