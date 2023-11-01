تدريب 800 فتاة بمدرستين فى كفر الشيخ ضمن مبادرة تمكين الفتيات «دوّي».. صور

جاء ذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تُنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
أكدت الدكتورة أمانى شاركر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أنه تم تدريب 800 فتاة على إدارة عدد من دوائر الحكى، ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب، وتحفيز الفتيات على المشاركة، وكذلك التعلم الرقمى، وتنفيذ حوار الأجيال بين الفتيات وأمهاتهن، وإدارة حوار مجتمعى من خلال نوادى المشاهدة.
وأضافت شاكر، أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
تدريب التلميذات بالمدارس
تدريب 800 فتاة بكفر الشيخ ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات
تدريب 800 فتاة بمدرستين بكفر الشيخ ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات
تتدريب الشباب والفتيات بالمؤسسات على مهنة النقاشة
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