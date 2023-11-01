اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب 800 فتاة بمدرستين فى كفر الشيخ ضمن مبادرة تمكين الفتيات «دوّي».. صور

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 02:16 م
تدريب 800 فتاة بمدرستين فى كفر الشيخ ضمن مبادرة تمكين الفتيات «دوّي».. صور جانب من التدريب
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بمدرستى الشهيد محمد نادر الدناصورى، وأبو عقادة، بقرية عزب الخليج بحرى التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

 

جاء ذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تُنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

أكدت الدكتورة أمانى شاركر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أنه تم تدريب 800 فتاة على إدارة عدد من دوائر الحكى، ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب، وتحفيز الفتيات على المشاركة، وكذلك التعلم الرقمى، وتنفيذ حوار الأجيال بين الفتيات وأمهاتهن، وإدارة حوار مجتمعى من خلال نوادى المشاهدة.

 

وأضافت شاكر، أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

 

 

جانب من التدريبات

 

جانب من التدريبات

تدريب التلميذات بالمدارس
تدريب التلميذات بالمدارس

تدريب 800 فتاة بكفر الشيخ ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات
تدريب 800 فتاة بكفر الشيخ ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

تدريب 800 فتاة بمدرستين بكفر الشيخ ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات
تدريب 800 فتاة بمدرستين بكفر الشيخ ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

تتدريب الشباب والفتيات بالمؤسسات على مهنة النقاشة
تتدريب الشباب والفتيات بالمؤسسات على مهنة النقاشة

 







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

المجلس القومي للمرأة

تعليم كفر الشيخ




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة