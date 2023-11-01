بلينكن وأوستن يطالبان الكونجرس بإرسال مساعدات عاجلة لإسرائيل وأوكرانيا

كتبت : نهال أبو السعود

دعا كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين في الولايات المتحدة الكونجرس المنقسم، إلى إرسال مساعدات فورية لإسرائيل وأوكرانيا، مشيرين خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ أن الدعم الواسع للمساعدة سيكون إشارة لقوة أمريكا امام خصومها حول العالم.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، جاءت شهادة وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ في الوقت الذي واجه فيه طلب المساعدة الطارئة الضخم الذي قدمته الإدارة بقيمة 105 مليارات دولار للصراعات في البلدين.

وقال بلينكن: "إننا نقف الآن في لحظة، حيث يراهن الكثيرون مرة أخرى على أن الولايات المتحدة منقسمة للغاية أو مشتتة في الداخل بحيث لا تستطيع مواصلة المسار وهذا هو ما هو على المحك."

وقال أوستن إنه إذا فشلت الولايات المتحدة في القيادة، فإن التكلفة والتهديدات التي تواجهها البلاد سوف تتزايد، وتابع: "يجب ألا نعطي أصدقاءنا أو منافسينا أو أعدائنا أي سبب للشك في عزيمة أمريكا".

وأشار بلينكن واوستن إن المساعدات يجب أن تكون مرتبطة ببعضها البعض لأن الصراعات مترابطة، وقال أوستن إن هذه الأموال ستساعد إسرائيل وأوكرانيا في الدفاع عن نفسيهما ضد العدوان، كما ستساعد في تجديد المخزونات الأمريكية.

وتابع أوستن: "في كل من إسرائيل وأوكرانيا، تقاتل الديمقراطيات أعداءً لا يرحمون عازمين على إبادتهم .. لن نسمح لحماس أو بوتين بالفوز. إن معارك اليوم ضد العدوان والإرهاب ستحدد الأمن العالمي لسنوات قادمة".

وقاطع عشرات المتظاهرين في الغرفة بلينكن وأوستن مرارا وتكرارا، مطالبين إسرائيل بوقف قصفها لقطاع غزة، وتم تعليق الجلسة مع خروج المتظاهرين، الذي كانت هتفاهم يتمثل في "وقف إطلاق النار الآن!" و"أنقذوا أطفال غزة!"

وبعد إبعاد المتظاهرين، قال بلينكن: "سمعت العواطف التي تم التعبير عنها في هذه الغرفة وخارجها". وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حياة المدنيين، "لكننا جميعا نعرف ضرورة الوقوف إلى جانب حلفائنا وشركائنا عندما يتعرض أمنهم وديمقراطياتهم للتهديد".