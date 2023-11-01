"بسيوني هليل" عميدا لكلية طب بيطري كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن صدور قرار بتعيين الدكتور بسيوني عبد القادر بدوي هليل، عميداً لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، خلفاً للدكتور إسماعيل القن، الذي عُين نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تخرج الدكتور بسيوني هليل، في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وعُين معيداً بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي عام 1988م، وتدرج في الدرجات العلمية حتى وصل إلى درجة مدرس بكلية الطب البيطري بجامعة طنطا عام 2000م.

نال الدكتور بسيوني هليل، درجة أستاذ مساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي عام 2005م، وحصل على درجة الأستاذية عام 2010م، وشغل منصب مدير مركز الخدمة العامة للعلاج البيطري بجامعة كفر الشيخ عام 2011م.

وشغل «هليل» منصب وكيل كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب بقرار رئيس الجامعة 1175 لسنة 2017م، حتى صدر له قرار رئيس الجامعة بالقيام بأعمال عميد الكلية، إلى أن صدر القرار الجمهوري المتقدم.