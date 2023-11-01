المكتبة المتنقلة بالأقصر تقدم خدماتها الثقافية لطلبة المدارس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت المكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية، خدماتها الثقافية من داخل مدرسة طيبة الإبتدائية، حيث إنه يتم تنفيذ مشروع المكتبة الثقافية المتنقلة التى تقدم الدعم للأطفال حول قرى ونجوع ومؤسسات ومستشفيات الأقصر المختلفة، حيث تشمل فعاليات المكتبة المتنقلة دعم الأطفال بورش الحكى للتعريف بأهمية الحكى فى المسرح، بجانب الرسم والقراءة وتوزيع كتب وقصص عليهم فى كل مكان تستقر فيه.

ومن جانبه صرح عماد فتحى رئيس فرع ثقافة الأقصر أنه تم إطلاق فعاليات المكتبة المتنقلة لدعم أطفال مدرسة طيبة الابتدائية، وتم تقديم ورش الحكى لهم للتعريف بأهمية الحكى فى المسرح، وتم اختيار مجموعة من الأطفال وتدريبهم على الحكى، وفي ختام التدريب تم توزيع قصص مختلفة على الأطفال لكل مجموعة لقراءتها، كما تم توزيع أوراق الرسم علي كل مجموعة من الأطفال مرضى السرطان، ورسم ما تم الاستفادة من القصص الموزعة بهدف تنمية المهارات لدى الأطفال وإظهار مواهبهم الفنية وتشجيعهم خلال رحلتهم العلاجية.

ويقول محمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة بالكرنك، والمشرف على المكتبة المتنقلة، إنه تأتى فعاليات تلك المبادرة، بهدف التنشيط الثقافي والعلمي والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال المرضى بالمستشفى، وتطوير القدرات الإبداعية وتعزيز مهارات التواصل والتعبير عن النفس لديهم، وذلك بإستخدام فن الحكي والقراءة النشطة والرسم والتلوين بجانب عدد من الألعاب الدرامية والذهنية.



أطفال مدرسة طيبة الإبتدائية داخل المكتبة المتنقلة الثقافية



دعم أطفال مدرسة طيبة بالمكتبة المتنقلة



المكتبة المتنقلة الثقافية لطلبة مدرسة طيبة الإبتدائية



فرحة أطفال مدرسة طيبة الإبتدائية بالمكتبة المتنقلة