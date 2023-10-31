سياح العالم يزورون مكتبة مصر العامة ويستمتعون ببانوراما التراث والتاريخ.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مكتبة مصر العامة فى منطقة الكرنك بمدينة الأقصر، زيارات سياحية من حول العالم للاستمتاع بجولة على طريق الكباش الفرعونى من الأعلى خلف المكتبة، بجانب مشاهدة عرض (culturama) داخل المكتبة الذى يعتبر بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية.

وتقوم الأفواج السياحية من حول العالم، بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة والتى تم تجهيزها بكافة الوسائل التى استخدمها المصرى القديم، كما يزورون الجانب الخلفى من المكتبة المطل على طريق الكباش، ويتابعون العمل فى المشروع القومى الذى يتم حاليًا لإحياء الطريق ومن المنتظر افتتاحه مع نهاية العام الجارى.

ويقول محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالكرنك، أنه تتوافد الأفواج السياحية لمكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضارى لمشاهدة عروض الكالتشوراما المتميزة، كما احتفلت مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك فى محافظة الأقصر، بالذكرى الـ50 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بتنظيم إحتفالية بحضور قيادات المحافظة ومحمد حسانى على مدير المكتبة، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والعسكرية والدينية والجامعية والتعليمية والأدباء والمفكرين والمبدعين وقادة المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية وأسر شهداء حرب أكتوبر المجيدة والأبطال والمحاربين فى حرب أكتوبر.

ويقول محمد حسانى على مدير مكتبة مصر العامة، أنه بدأ الحفل بالسلام الوطنى وكلمة ترحيب المكتبة وعرض فيلم تسجيلى عن أكتوبر المجيدة، وفقرات فنية واستعراضية من نادى مارى مرقص ومدرسة الراهبات الفرانسسكانيات، ثم فقرة تكريم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء، وفى نهاية الحفل تم التقاط صور تذكارية للحضور، حيث جاء الحفل بالتعاون بين المكتبة ومسئولى المحافظة ومؤسسة نايل بالاس وجمعية المصرى للتنمية والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفى مدير مكتبات مصر العامة.

السياح خلال مشاهدة عروض الكالتشوراما بمكتبة الأقصر



السياح يستمتعون بمشاهدة بانوراما التراث والتاريخ الفرعونى



توافد السياح على مكتبة مصر العامة بالكرنك



جانب من زيارات السياح لمكتبة مصر العامة بالأقصر



زيارات السياح لمكتبة مصر العامة بالكرنك



