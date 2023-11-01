الأرصاد: انحسار فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء لتكون فقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ولا تؤثر تماما على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تكون الشبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23.