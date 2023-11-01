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الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة والشبورة تتلاشى والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 10:42 ص
الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة والشبورة تتلاشى والعظمى بالقاهرة 30 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع، لافتة إلى أن الشبورة المائية بدأت تتلاشى تدريجيا من بعد الساعة 8 صباحا .
 
ويشهد اليوم الأربعاء،  طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  وجنوب سيناء وشمال الصعيد،  معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23.
 
 
 
 






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