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إكسترا نيوز: وصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 02:09 م
إكسترا نيوز: وصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح مزدوجى الجنسية يصلون معبر رفح
كتب سمير حسنى

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أفاد مراسل قناة اكسترا نيوز، بوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية المتواجدين فى غزة إلى الجانب المصرى من معبر رفح.

وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية، من قطاع غزة، قالت إن هناك أزمة كبيرة في إدارة سيارات الإسعاف والقطاع الطبي نتيجة خروج عدد كبير من سيارات الاسعاف والدفاع المدني من الخدمة بعد انتهاء الوقود المخصص لها في العمل.

وأضافت مراسلة القناة، أن الفوج الأول للمصابين والجرحي تحرك نحو معبر رفح في محاولة لتخفيف الضغط الواقع على عاتق المستشفيات في ظل عدم توافر الإمكانيات والعلاج والأدوية ونقص الكهرباء.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود في قطاع غزة، حتى أن المستشفيات ناشدت المواطنين الذين يمتلكون اى كمية وقود بالتبرع بها لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.







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