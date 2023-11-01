وتخلل الاقتحام قصف بالطائرات المسيّرة وتدمير للبنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، وتشويش على الاتصالات والإنترنت.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من عدة محاور، من شوارع جنين-الناصرة، وجنين-نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفادت بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت بصاروخين منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، نقلتهم طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهم بالخطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا، استشهاد شابين متأثرين بجراحهما الخطيرة. وأفادت المصادر بأن الشهيدين هما وئام الحريري ومحمد يونس جرار.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في مُحيط دوار السينما، ونقل إلى المستشفى.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال استهدفت مُستشفى "جنين" الحكومي بالرصاص وبوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس أثناء تواجده في ساحة المستشفى، وصفت إصابته بالخطيرة، وإصابة مسعف متطوع بالرصاص، والعديد من المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى بالاختناق.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح منازل وبنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، وفرضت حصارا على المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" والمسيرات في سماء المدينة.

وقطع جيش الاحتلال التيار الكهربائي عن مخيم "جنين" وحي "الجابريات" وأحياء واسعة في المدينة، بعد تدمير الاحتلال لمحولات الكهرباء.

كما أزالت جرافات الاحتلال حواجز عند مدخل مخيم جنين، وهدمت الجزء المتبقي من مدخل المخيم، وحوّلت عمارة سكنية بمحاذاة المخيم إلى نقطة

وفي مدينة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة، استشهد الفلسطيني مجدي زكريا يوسف عواد (65 عامًا) مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما بأنه من ذوي الإعاقة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة المُسن عواد بالرصاص بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.