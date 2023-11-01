أضرار الإسراف فى الشاى الأخضر.. أبرزها زيادة ضربات القلب

كتبت مروة محمود الياس

الشاى الأخضر أحد أهم وأبرز المشروبات التي يستهلكها الكثيرون، وفقا لتقرير نشره موقع longevitytechnolog فإن الشاي الأخضر أحد أهم المشروبات التي يستخدمها البعض كمشروب صحى يساعد كثيرا على الهضم ومقاومة الجفاف، فضلا عن غناه بمضادات الأكسدة الهامة لنضارة الجسم والوجه والبشرة، والحفاظ على الجسم من زيادة الوزن.

فوائد الشاي الأخضر



وتابع التقرير أن أبرز فوائد الشاي الأخضر، أنه يساعد على تعزيز الصحة الجسدية والعقلية، ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالشكل الأمثل، كما أنه يزيد التركيز والادراك.

اضرار الشاي الأخضر



وأوضح التقرير أن أضرار الشاي الأخضر ليست مستبعدة، خاصة لأولئك اللذين يسرفون في تناوله، إلا أنها غير شائعة، فالشاى الأخضر له الكثير من الأضرار خاصة على أولئك الذين يعانون من حساسية ضد الكافيين، وهم يعانون من تحسس واضح تجاه أحد مكونات هذا الشاي، وهم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق وضيق التنفس والتهيج نتيجة تحسسهم من الكافيين الموجود ولو بكمية ليست كبيرة في الشاي الأخضر.

ومن أبرز أضرار الشاي الأخضر أيضا أنه يتسبب في زيادة ملحوظة لبعض الأشخاص في ضربات القلب وزيادة ضغط الدم أيضا، مما قد يتسبب في الشعور بالدوار أو الدوخة، كما أن أبرز أضرار الشاي الأخضر التي يجهلها البعض تتمثل في حدوث اضطرابات في النوم، مع وذلك تأثيره على هرمون الميلاتونين، وهو المسئول عن هدوء الجسم والامتثال الجيد للنوم، كما أن الشاي الأخضر قد يتسبب في ظهور بقع على الأسنان فضلا عن مشكلات بالكبد نتيجة احتواءه على مادة الكاتيكين، ولذا لابد من الاعتدال في تناول الشاي الأخضر دون اسراف ملحوظ.