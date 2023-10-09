143 مليار دولار خلال 10 سنوات.. ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية (إنفوجراف)

تسعى الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة، لذا قدمت الدولة 40.7 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية ( السلع تامة الصنع).

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية: