اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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143 مليار دولار خلال 10 سنوات.. ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية (إنفوجراف)

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:45 م
143 مليار دولار خلال 10 سنوات.. ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية (إنفوجراف) ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية

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تسعى الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة، لذا قدمت الدولة 40.7 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية ( السلع تامة الصنع).
 
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
 
 
ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية
ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية
1. 13.9 مليار دولار عام 2013.
2. 13.1 مليار دولار عام 2014.
3. 11.2 مليار دولار عام 2015.
4. 10.9 مليار دولار عام 2016.
5. 12.1 مليار دولار عام 2017.
6. 13.3 مليار دولار عام 2018.
7. 13.3 مليار دولار عام 2019.
8. 13.8 مليار دولار عام 2020.
9. 20.2 مليار دولار عام 2021.
10. 21.2 مليار دولار عام 2022.

الصناعة الوطنية

صادرات مصر من الصناعة الوطنية

الإحصاء



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