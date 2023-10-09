نعيمة القصير: شهادة خلو مصر من فيروس C بناء على تقييم خبراء محايدين.. فيديو

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بالفيديو، خلال افتتاح الدورة السبعين لشرق المتوسط، إننا اليوم فخورون جدا بمصر لحصولها كأول دولة على شهادة المعيار الذهبى لخلوها من فيروس سى، مؤكدة أن هذا كان نتيجة الرؤية السياسية الواضحة والعمل الجاد الكبير من الرئيس السيسي.

وأضافت: إن مصر كانت لديها أعلى معدلات الإصابة بفيروس سى، وحاليا أصبحت أقل في معدلات الإصابة، موضحة أن المنظمة لديها المعيار الفضى، والمعيار البرونزى، والمعيار الذهبى، وقد منحنا مصر المعيار الذهبى للقضاء على فيروس سى لتبنيها برنامجا متكاملا للقضاء على فيروس سى من الترصد للوباء والمسح والعلاج.

وتابعت: إن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قدم اليوم شهادة موقعة بناء على توصيات بعد تقييم خبراء محايدين على مستوى الإقليم وخبراء على مستوى الدولى للعمل المضنى الذى قامت بها مصر من خلال حملة كبيرة وهى حملة 100 مليون صحة، والتي بدأت عام 2018.

وأوضحت، أنا فخورة أننى شاهدت مسار القضاء على فيروس سى بنفسي، والجميع فرحان بحصول مصر على هذه الشهادة، وأشكر الشركاء من البنك الدولى والوكالة الأمريكية، والأمم المتحدة الذين تعاونوا مع مصر للوصول إلى هذه النتيجة، وبمشاركة الوزارات وجميع قطاعات الدولة وأهمها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في الحملة، والذى ساهم كل ذلك في نجاحها، مضيفة، إن مصر استطاعت أن تطور وتحسن من المنظومة الصحية بسبب هذه المبادرة من خلال مامونية الدم والحقن الآمن وتقديم الخدمة على أعلى مستوى.

وقالت: إن مصر وفرت علاج فيروس سى في 12 أسبوعا فقط لعلاج المريض مجانا، وإن وزراء الصحة السابقين كان لهم دور في مكافحة فيروس سى مثل الدكتور عادل العدوى عندما كان وزيرا للصحة، كما أن اللجنة القومية كان لها دور كبير في توفير الأدوية وخفض سعر أدوية فيروس سى.

وأكدت أن مصر قامت بدور كبير من أجل توطين الدواء في مصر من خلال إنتاج الأدوية المحلية لعلاج فيروس سى، وجاء عام 2018، وتم مسح 60 مليون شخص وعلاج من ثبت إصابته بالفيروس بحملة 100 مليون صحة وبالدعم السياسي، ونفتخر أن نعرض تجربتها على مستوى العالم، ونفتخر أنها قامت بعلاج مليون أفريقى من فيروس سى، وأصبحت لديها خبرة كبيرة على المستوى الإقليمى والعالمى أيضا.