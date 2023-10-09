محافظ مطروح يخصص أتوبيسين للعمل على خط الجامعة بالكيلو 10

مطروح – حسن مشالي

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تشغيل أتوبيسين، على خط وسط المدينة – جامعة مطروح، استجابة للمطالب وتيسيرا على المواطنين، خاصة طلاب جامعة مطروح ، وأهالي المنطقة المحيطة بالكيلو 10 شرقي مدينة مرسى مطروح.

ووجه محافظ مطروح، بتسيير 2 أتوبيس من مشروع النقل الجماعى، بمدينة مرسى مطروح، من موقف وسط المدينة إلى جامعة مطروح، تبدأ من الساعة 9 صباحا يوميا، من موقف الاتوبيس بشارع شكرى القوتلى إلى الكيلو 10 شرقي المدينة، مع عمل خطة وإدارة توزيع لخطوط السير، بما يخدم مزيد من المواطنين بالمناطق الأكثر كثافة.

جاء ذلك خلال عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح، برئاسة المحافظ، اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، والإعداد للمشروعات الجديدة وتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لها، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات التنفيذيه المعنية.

وأصدر المحافظ، خلال الاجتماع، توجيهات لجميع الجهات بالإسراع في معاينة وانهاء تقرير السلامة الفنية، خلال 24 ساعة، لجميع المعدات والسيارات بجميع مراكز المدن والقطاعات الخدمية، ومراجعة كفاءتها والصلاحية الفنية والاعطال، والإجراءات اللازمة، مع تذليل العقبات لسرعة الصيانة والإصلاح، للوصول الى كفاءة بنسبة 100% وذلك قبل نهاية نوفمبر المقبل.