محافظ مطروح: توزيع 350 طن تقاوي قمح وشعير على المزارعين بدعم 50 %

مطروح – حسن مشالي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على طلب المحافظة للتيسير على المزارعين ودعم تقاوي القمح والشعير بمحافظة مطروح، بكمية 350 طنا، وتمت الموافقة على دعم المزارعين بنسبة 50 % من سعر التقاوي، وذلك في إطار الجهود المبذولة، لتقديم كافة أنواع الدعم للمزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، أن مديرية الزراعه حصرت حاجتها من التقاوي لتوزيعها على المزارعين بكمية 200 طن شعير و 150 طن قمح، وورد للمديرية كمية 50 طن قمح و 34 طن شعير لمركز مطروح، وسيتم الصرف للمزارعين بسعر 390 جنيه لشيكارة الشعير زنة 30 كيلو جرام، و 305 جنيه سعر شيكارة القمح زنة 30 كيلوجرام.

وأضاف مدير زراعة مطروح، بأنه سيتم بدء الصرف، غدا الثلاثاء، لمزارعي مركز مرسي مطروح، وأن عملية الصرف تتم من خلال تقديم المزارع طلب للجمعية التابع لها، ويتم التوزيع من مخزن الجمعية المركزية بمطروح، وجارِ التنسيق لورود باقي كميات التقاوي لمراكز الضبعة وبراني.

على جانب آخر، عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، والإعداد للمشروعات الجديدة وتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لها، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات التنفيذيه المعنية.