محافظ دمياط تستقبل مستشار المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، واللواء أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع والأعمال، وذلك على هامش إطلاق الندوة التعريفية ببرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، الذى يأتى بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، خطة التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة دمياط والأكاديمية فى إطار برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتأهيل الكوادر النسائية.

وناقشت الدكتورة منال عوض، آلية تعزيز الاستفادة من البرنامج لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها، تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريك اساسى فى مسيرة التنمية والبناء.

وفى هذا السياق، وأشادت المحافظ، بتلك الجهود لإعداد وتأهيل الكوادر بشكل عام وتأهيل الكوادر النسائية بشكل خاص وذلك لتمكينها من المشاركة فى رسم السياسات واتخاذ القرار، معربة عن سعادتها بترؤسها لإحدى لجان اختيار الكوادر النسائية للدفعة الأولى من برنامج " المرأة تقود للتنفيذيات " بمقر الأكاديمية، لافتة إلى أنها قد أطلعت من خلال تلك التجربة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الأكاديمية لتحقيق الاستثمار فى الكوادر البشرية وتمكين المرأة من الحصول على التمثيل الحقيقى بالوظائف المختلفة.