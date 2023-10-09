"تعليم دمياط" يطلق منصة "تعلم معنا" لجميع المراحل التعليمية

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط "مركز التطوير التكنولوجي"، عـن إطلاق منصة "تعلم معنا" الخاصة بمحافظة دمياط (منصة مجانية تابعة لوزارة التربية والتعليم) من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى للمواد الدراسية المختلفة للعام الدراسى 2023- 2024 والتى يمكنكم متابعتها من خلال الرابط التالي: https://livestream.moe.gov.eg

المحاضرة الأولى مادة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي- الشعبة الادبية بعنوان (الدرس التمهيدي– الجغرافيا السياسية للصف الثالث الثانوي) المعلم عزيز ويصا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023 الساعة 6.30 مساء

علما بأنه سيتم إعلان جدول أسبوعى لعمل المنصة.