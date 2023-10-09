محافظ الغربية يتفقد معرض معا ضد الغلاء بالمحلة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، والاحتكار والمغالاة،خاصة في السلع الأساسية، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد منفذ معا ضد الغلاء بحي ثان المحلة الكبرى لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الحمل عن كاهل المواطنين، بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثاني المحلة.

وتفقد المحافظ المعرض واطمئن على أسعار السلع بالمعرض من البيض، الخضروات، الفواكه، السكر، الزيت السمن، الأرز، المكرونة، اللحوم الطازجة والمجمدة، مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها الأسماك المجمدة بأنواعها، المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان، السلع الغذائية والمعلبات بأنواعها، وقسم العطارة، وقسم المخللات، ومختلف للمنتجات).

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في المعرض والأسعار المطروحة مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامه المنافذ، وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وشدد على تكثيف لجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.