محافظ الدقهلية سرعة انتهاء توصيل المرافق لمساكن الجلاء لدخولها الخدمة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجى مدير عام التنمية الحضرية بمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق وأعمال الطرق الجارى تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهى مشروع مساكن الجلاء.

ووجه "مختار" بمتابعة الأعمال للانتهاء من توصيل كافة المرافق وأعمال الطرق لمشروع مساكن الجلاء لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين.

وأكد "المحافظ" على أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية فى ظل بناء الرئيس عبد الفتاح السيسى للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذى تشهده مصر فى كافة القطاعات.

وأشار "مختار" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين، وتطوير المناطق غير المخططة بالتوازى مع تنفيذ مبادرة حياه كريمة فى الريف المصرى لضمان حياة كريمة للشعب المصرى بكافة فئاته.

وثمن "المحافظ" دور صندوق التنمية الحضرية على تمويله المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية (مساكن الجلاء - أرض حى شرق) بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة.

وفى هذا السياق قالت مدير عام التنمية الحضارية، إنه بالنسبة لأعمال مرافق مساكن الجلاء فقد تم البدء فى التمهيد لأعمال الرصف بشارع الجلاء بعد الانتهاء من أعمال مياه الشرب والصرف الصحى وكذا أعمال الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي.

والجدير بالذكر أن المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضرية وتشمل مشروع إنشاء عمارات على أرض حى شرق المنصورة حيث يتم انشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إدارى و22 محلا تجاريا، ومشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية بعدد 704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تنفيذ المشروع القومى لتطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.