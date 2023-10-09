شاهد.. هرم اللاهون في الفيوم يستقبل أفواجًا سياحية من ألمانيا وإيطاليا

الفيوم رباب الجالي

قالت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري، بمنطقة آثار الفيوم أن منطقة اللاهون استقبلت اليوم وفدا سياحيا من ألمانيا، وآخر من إيطاليا قاموا بزيارة هرم اللاهون.

ولفتت نيرمين عاطف، إلى أن منطقة هرم اللاهون الأثرية تعتبر من أكثر المناطق الأثرية التي شهدت زيارات متعددة من السياح للإستمتاع بمشاهدة تصميم الهرم المميز، وابدوا إعجابهم الشديد بالهرم والممرات الداخلية وحجرة الدفن المشيدة من الجرانيت الوردى .

وقالت مديرة الوعي الأثري، أن الإدارة حريصة على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.

وأضافت الدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الاثري، أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الآثرية الهامة التى يحرص السائحون على زيارتها وتحرثالمحطات التلفزيونية العالمية على التصوير فيها وهو أول هرم من عصر الدولة الوسطى فى مصر يتم فتحه للزيارة باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم.