اليوم السابع
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السبت، 30 سبتمبر 2023 02:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الوعي الأثري ترصد انتعاش حركة السياحة فى الفيوم

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:18 م
الوعي الأثري ترصد انتعاش حركة السياحة فى الفيوم سائحون
الفيوم رباب الجالي

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أعلنت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، في بيانا لها اليوم، أنها رصدت انتعاش حركة السياحة بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، من خلال  زيارة أفواج متعددة الجنسيات وكانت من أكثر المناطق التي شهدت زيارات متعددة من الوفود السياحية منطقة  هرم هوارة 
 
وأكدت إدارة الوعي الأثري في بيانها أنها ترصد بشكل مستمر  حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، ، بأشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، في إطار خطة المنطقة بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.
 
وقالت نيرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري أن المنطقة استقبلت  اليوم وفد سياحي من أسبانيا وآخر من الصين للإستمتاع بجمال المنطقة الأثرية .
 
 
 

الوعي الأثري

آثار الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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