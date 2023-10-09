رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية ووكيلها الثقافى يتفقدان إدارة التدريب بالمنطقة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية ادارة التدريب فى إطار دعم للتنمية المهنية المستدامة؛ لما لها من أهمية ودورٍ بارز في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال بيان اليوم انه شاركه فى الجولة أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بدء مهامهما بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بتفقد إدارة التدريب بالمنطقة، يرافقهما أمين عزام مدير إدارة التدريب، حيث يقام البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية علي المنهج الجديد.

ويذكر أن إدارة التدريب بالمنطقة قد نفذت عدد من الدورات التدريبية، ضمن الخطة التدريبية، للعام التدريبي 2023 / 2024، الموضوعة من قبل إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، والتي تسهم في رفع مهارات معلمي اللغة الإنجليزية ومعلمي رياض الأطفال والصفوف الأولية في التدريس باللغة الإنجليزية، ليتمكنوا من مواكبة التغيرات الحادثة في المنهج الجديد (2.0)، ويلبوا احتياجات نظم التعليم المستحدثة في الأزهر الشريف.





