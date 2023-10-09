حملات للنظافة والتشجير وإزالة المطبات العشوائية بمركز سنورس فى الفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم شن حملات نظافة مكثفة وتشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون وعدد من طرق القرى، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق.

ولفت رئيس مركز سنورس أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى أسفرت عن رفع 290 طن قمامة و9 أطنان أتربة، بالإضافة إلى تنفيذ الوحدة المحلية بقرية جبلة حملة لإزالة مطبات صناعية عشوائية بطريق جبلة / الأخصاص.

وأضاف رئيس المركز أن إدارة تموين سنورس قامت بالتعاون مع الوحدة المحلية بحملة تفتيش على المخابز البلدية ومنافذ توزيع السلع التموينية، قامت بضبط وتحرير 2 تقرير خبز ناقص الوزن، وتقرير خبز غير مطابق للمواصفات، وتقرير عدم وجود سجل زيارات، وتقرير نظافة، بالإضافة إلى 5 تقارير عدم وجود قائمة أسعار لمنافذ توزيع سلع تموينية.