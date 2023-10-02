اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رفع 306 أطنان قمامة بحملات نظافة فى مركز سنورس بالفيوم

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:44 ص
رفع 306 أطنان قمامة بحملات نظافة فى مركز سنورس بالفيوم جانب من الأعمال
الفيوم رباب الجالي

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قامت الوحدة المحلية بقرية السعيدية، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم  بإزالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام القرية، وأوضح المهندسمحمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدة أزالت أسوار بطول 30 مترا ، وتم رد الشئ لأصله، وأضاف أن الوحدة قامت  بإزالة تعد على قطعة أرض بشاطئ بحيرة قارون، عبارة عن مظلة خشبية بغرض إنشاء مقهى، كما منعت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية، حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للقرية، حيث أزالت شدة خشبية لإنشاء سقف خرساني بأحد المنازل بمساحة (100) متر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ولفت رئيس المركز، إلى أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق بالقرى، تم القيام بحملات نظافة مكبرة وتشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون، بمعدات الوحدة المحلية لمركز سنورس وقرى بيهمو وجرفس ومنشأة بني عتمان ومنشأة طنطاوي والسعيدية وسنهور البحرية، بالإضافة إلى تمهيد عدد من طرق وشوارع قرية جبلة، وحملات نظافة مكثفة ورفع الأتربة بقريتي سنهور القبلية ونقاليفة، وقد أسفرت الحملات الصباحية والمسائية عن رفع (290) طن قمامة و(16) طن أتربة من المدينة وقرى المركز.





 


مركز سنورس

حملات النظافة

الفيوم

محافظة الفيوم



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