توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام مركز و مدينة برج العرب بالإسكندرية بتوزيع كميات من لحوم وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية ببرج العرب، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تواجد اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، يرافقه الشيخ على إبراهيم، وأئمة وزارة الأوقاف بإدارة برج العرب، وأحلام عبدالمقصود مدير وحدة الشؤون الاجتماعية ببرج العرب، تم توزيع لحوم وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية ببرج العرب، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .

وأعلن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير رئيس المركز، أنه يأتى ذلك فى إطار حرص جميع مؤسسات الدولة على تقديم الدعم الكامل للاسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعلى صعيد آخر، قام رئيس مركز ومدينة برج العرب بالمرور الميداني لمتابعة أعمال إدارة الحدائق بصينية الهوارية من قص المسطحات الخضراء بماكينة القص، زراعة النباتات المزهرة، وتقليم نخيل البرد شارديا بالجزيرة الوسطى، والرى، وعلى ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء ورفع كفائتها ومتابعة أعمال تجريف ورفع الاتربة بطريق كرير وحتى صينية الهوارية.