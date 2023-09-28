شبكات كهرباء ضمن مشروعات الدولة للطاقة المتجددة فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية،عدد من المشروعات الجديدة للكهرباء والطاقة المتجددة، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع شبكة كهرباء باحياء مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية.

ويُعد مشروع شبكة كهرباء الحي الخامس مدينة برج العرب الجديدة، ضمن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بقطاع الكهرباء ، وهو عبارة عن شبكة كهرباء المجاورة الثانية وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس .

وضمن المشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مشروع شبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع "النوادي" مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، والذي تم تنفيذه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي شهدتها مدينة برج العرب الجديدة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن ضمن تلك المشروعات التي تم تنفيذ بعضها وجاري العمل في البعض الأخر، تنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية للمجاورتين “5 أ”، و"5 ب" بالحي السادس بالمدنية، أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمحطتي رافع الصرف الصحي (2،1) بالحي الثامن.

يذكر أن مدينة برج العرب الجديدة ،تتمتع بموقع متميز لقربها من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي ولقربها من القرى السياحية ومدينة العلمين الجديدة ومجاورة لمطار برج العرب الدولي، وإستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي بمسافة 28 كم، كما تعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.