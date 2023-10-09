تعرف على نتائج حملات لجنة حماية المستهلك على الأسواق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار جهود مواجهة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية،وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين ، والرقابة التموينية بمديرية التموين، والعلاج الحر، والصيدلة ، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، لاستعراض تقرير بشأن نتائج وجهود الحملة التي نفذتها لجنة حماية المستهلك ، التي شكلها المحافظ،بغرض توحيد الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، وذلك بالتعاون بين فرع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين ، الصحة، والطب البيطري، وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،

وتضمن التقرير ، الذي عرضه السكرتير العام المساعد، الإشارة إلى قيام اللجنة بتنظيم حملة بدائرة مركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن تحرير محضر لمخالفات بمنشآت طبية خاصة "بدون ترخيص" شملت مجمع عيادات طبية، عيادة أمراض جلدية، علاوة على تحرير محاضر لمسئولين عن محلات تجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المختصة.