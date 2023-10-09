محافظ بنى سويف يشهد الندوة التعريفية ضمن "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، فعاليات الندوة التعريفية التى نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع محافظة بنى سويف، ضمن برنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية: الذى تقدمه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأهيل السيدات، بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية فى المجتمع المصري.

حضر الندوة، التى أُقيمت بديوان عام المحافظة، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذى للعلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة إيمان على عضو الأكاديمية الوطنية، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، أحمد مرسى - مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة " منسق المحافظة الخاص بالمبادرة"، رانيا سمير مقدمة الندوة.

وفى كلمته رحب المحافظ بضيوف بنى سويف من الأكاديمية الوطنية للتدريب وعلى رأسهم اللواء إيهاب حامد، مثمنًا الدور الكبير الذى تقوم به الأكاديمية على كافة المستويات بقيادة الدكتورة رشا راغب، معربًا عن اعتزازه وفخره بأنه أحد خريجى هذا الصرح المتميز ومنارة للعلم والتدريب والتأهيل، استطاع خلال فترة وجيزة، تخريج كوادر شبابية نجحت فى تقلد مناصب قيادية، تحت رعاية ودعم واهتمام نوعى من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى راهن على الشباب وأتاح لهم فرصة ذهبية للتمكين والقيادة وإثبات وجودهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم فى العمل العام.

وأعرب المحافظ عن حرصه للمشاركة فى هذه الفعالية، التى تأتى فى إطار توجه القيادة السياسية بأهمية منح المراة مكانتها اللائقة بعد عقود من التهميش تمثلت فى نظرة تقليدية خاطئة تنتقص من دورها وأهميته فى المجتمع، مشيراُ إلى أن المرأة المصرية، حظيت فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها فى تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذى ظهر بشكل واضح فى وجود وتقلد المرأة مناصب قيادية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات النسائية فى مجال العمل العام، ضاربا المثل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، حيث تشغل المراة وظائف قيادية ويشاركن بنجاح فى إدارة العديد من الملفات الهامة والحيوية

من جانبه، أعرب مستشار المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب عن تقديره للمحافظ "د.محمد هانى غنيم " وحرصه على المشاركة، توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات لعقد الندوة، موضحًا أن الأكاديمية أطلقت برنامج “المرأة تقود” والذى يقدم حزمة من التدريبات المتنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات التحول الرقمى، بجانب التركيز على جانب التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030

وخلال الندوة تم استعراض جهود الأكاديمية فى تأهيل الشباب والموارد وإهتمام القيادة السياسية بدورها على تخريج كوادر متميزة لديها القدرة على اتخاذ القرارات ومواكبة تطورات العصر وظروف المجتمع المحيط، بجانب عرض الشروط الواجب توافرها للانضمام للبرنامج، من السيدات من كافة القطاعات (حكومى /عام /خاص / رائدات أعمال ) من سن 22 إلى 50 عامًا، حيث يشترط فى السيدة المتقدمة الإقامة داخل مصر، وان تكون مصرية حاصلة على مؤهل جامعى، وتجتاز المقابلة الشخصية وبعض الاختبارات اللازمة.