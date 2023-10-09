الغرفة التجارية: مبادرة خفض 7 سلع تساهم فى الحد من تداعيات التضخم

كتب إسلام سعيد

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين ب الاتحاد العام للغرف التجارية أن اجتماع الحكومة اليوم لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية استراتيجية لا يستغني عنها المواطن ستعمل على خفض معدل التضخم وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بنحو 25 إلى 30 % مقارنة بسعرها بالسوق الحر.

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم أن السلع التي تم الإعلان عن تخفيضها سلع يستهلكها المواطن بشكل يومي وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط.

وأوضح أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك اساسي مع الدوله في خفض الاسعار والمسؤولية المجتمعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءًا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.