اليوم السابع
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الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة الدولية ويطمئن على انتظام المحاضرات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:16 ص
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة الدولية ويطمئن على انتظام المحاضرات الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024.
 
 
واطمأن الدكتور الخشت، خلال جولته على انتظام الدراسة بالقاعات والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.
 
 
 
ورحب الدكتور محمد الخشت، بالطلاب الجدد ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وانتمائهم لجامعة القاهرة الدولية التي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر، كما استمع لمقترحاتهم وطلباتهم ووعدهم بالاستجابة الفورية.
 
 
 
وخلال الجولة وجه الدكتور الخشت، بعض النصائح التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، مع ضرورة أن يكون لهم هدف مرحلي، وأن يكون لهم غاية استراتيجية؛ وإن فشلت حاول ثم حاول، فالصواب لا يأتي دوما إلا بعد محاولات خاطئة، كما أكد عليهم عدم الاعتماد على الحظ بل لابد من الإرادة والتخطيط والعمل المتقن واتباع كل الوسائل الصحيحة المؤدية لتحقيق الهدف.
 
 
 
وأكد الدكتور الخشت للطلاب أن المعرفة قوة، مشيرا إلى أن العلم هو سبيل التقدم، وبالعلم يعز الله قوما ويذل آخرين، كما وجههم لضرورة التوسع في القراءة، خاصة القراءة التي تساهم في تحسين طرق التفكير وتزيد المعرفة بالنفس وبالعالم؛ منوها بأن من الواجب ربط التجربة الخاصة بتجربة الوطن، قائلاً : تقدمك مرتبط بتقدم الوطن، وأمنك مرتبط بأمنه، وسلامتك مرتبطة بسلامته، وشعارك في الحياة: ليكن (إلى النجوم من خلال العقل والمشقة)، والبداية الآن وليس غدا فصنع المستقبل يبدأ الآن، المهم أن تبدأ حتى ولو بالقليل، والمهم أن تواصل، فخير الأعمال أدومها وإن قل.
 
 
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (1)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (2)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (3)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (4)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (5)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (6)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (10)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (11)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (13)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة (14)
الخشت يتفقد سير الدراسة بجامعة القاهرة 

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