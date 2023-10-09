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إسرائيل تعلن ارتفاع عدد ضحاياها لـ900 قتيل و2500 جريح

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:01 م
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد ضحاياها لـ900 قتيل و2500 جريح قصف الاحتلال الإسرائيلي
كتب عبد الوهاب الجندى

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نقلت القناة 12 عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والجرحى إلى 2500.

على الجانب الأخر نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، اليوم الإثنين، فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 50 فلسطينيا.

وبحسب وسائل إعلان فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى عداونه على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالى، وسط ارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين فى بيوتهم، وتدميره للأبراج السكنية.


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