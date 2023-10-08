55 عالمًا من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الأكثر تأثيرا مرجعيا عن عام 2022‎

الدقهلية شريف الديب

أصدرت قاعدة بيانات Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد كبرى الجامعات الأمريكية، تضم قائمة بأفضل 2٪ من العلماء على مستوى العالم، من حيث التأثير المرجعى، حيث تم الإعلان عن 30 عالما من جامعة المنصورة الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل إنتاجهم العلمي وكذلك 42 عالما من الجامعة الأكثر تأثير مرجعيا عن عام 2022عن مجمل إنتاجهم العملى.

وبذلك يصبح عدد المنضمين لقاعدة بيانات استانفورد 55 عالما من جامعة المنصورة ، وفي هذا السياق تقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بالتهنئة لعلماء الجامعة الأكثر تأثيرًا فى العالم على إنجازهم العلمي متمنيًا دوام الرقي والتقدم.

وأعرب عن سعادته لوجود أعضاء هيئة التدريس في هذه القائمة للعلماء الأكثر تأثيرًا فى العالم، كما أشاد بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة المنصورة على المستويات الإقليمية والدولية وهذا يشير إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين ، و مدى الجهد لمبذول من هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً.

الجدير بالذكر أن أهمية هذه الدراسة تأتى الى استنادها الى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقه وموثقة تشمل الاستشهادات ، h-index ، وعدد الابحاث و التخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.