وكيل تعليم الوادى الجديد يشدد على الالتزام بالزى الموحد للمعلمين فى المدارس

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، عدة جولات تفقدية فى مدارس المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث تفقد مدرسة الخارجة الثانوية بنين يرافقه مدير إدارة الأمن بالمديرية، مشددا على جميع المعلمين ضرورة الالتزام بالزى الموحد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم من أجل إضفاء مظهر لائق ومشرف للمعلمين.

وتابع وكيل تعليم المحافظة، آداء الطلاب التمارين الرياضية وفقرات الإذاعة الصباحية والتى تضمنت مجموعة من الفقرات التربوية الهادفة ونشرة إخبارية ووجه مجموعة من النصائح والارشادات للطلاب منها ضرورة الاستذكار الجيد والجد والاجتهاد للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف بالنجاح والتفوق.

كما تفقد وكيل تعليم المحافظة، انتظام العمل فى مدرسة صلاح الدين الابتدائية وتابع فريق الإشراف المدرسى والانضباط الإدارى وخلال جولته بقاعات رياض الأطفال حرص وكيل التعليم بالمحافظة على متابعة ما يقدم من انشطة للاطفال واستخدام الوسائل التعليمية الشيقة مثنيا على شهده من مستوى متميز للتلاميذ ومجهودات المعلمين داخل القاعات.

ووجه المهندس سيد بمتابعة مشاركة الأطفال بكافة الأنشطة التربوية المختلفة لما لها من دور حيوى فى تنمية مهاراتهم وبناء شخصيتهم.