وكيل تعليم الوادى الجديد يوزع مصاحف للطلاب ذوى الهمم والتربية الفكرية

شهد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات توزيع المصحف الشريف مترجم بلغة الإشارة لطلاب ذوى الهمم بمدينة الخارجة (مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمدرسة للظهور بالمظهر اللائق والمشرف وحسن آداء العمل بتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لقضاء وقت سعيد داخل المدرسة والاهتمام بتقديم كافة سبل الدعم لهم

كما شارك وكيل التعليم صباح اليوم الأحد، وقائع طابور الصباح مع الطلاب من ذوى الهمم بمدينة الخارجة يرافقه مدير إدارة الأمن بالمديرية حيث بدأت مراسم الطابور بآداء التمرينات الرياضية والإذاعة الصباحية أعقبها مجموعة من الأنشطة التربوية والترفيهية لإمداد الطلاب بالطاقة والنشاط مع نسمات يوم دراسى جديد لافتا إلى ضرورة نشر ثقافة الود والترابط بين الطلاب ومشاركتهم كافة المناسبات لما لها من مردود إيجابى فى نفوسهم.