محافظ شمال سيناء يفتتح عدة مشروعات خدمية فى مركز ومدينة الشيخ زويد.. صور

واصلت محافظة شمال سيناء الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر السادس من أكتوبر المجيد، حيث افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الخدمية فى مركز ومدينة الشيخ زويد.

وأعلن المحافظ افتتاح مدارس الشلاق وأبو فرج والعوايضة والوحدة الصحية بالشلاق وتطوير مستشفى الشيخ زويد، لافتا إلى أن افتتاحات الشيخ زويد تأتى فى إطار احتفال المحافظة باليوبيل الذهبى لنصر السادس من أكتوبر المجيد، مشيرا إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية فى مركزى العريش وبئر العبد خلال اليومين الماضيين بهذه المناسبة.

وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية تولى سيناء اهتمامًا كبيرًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الحكومة ضخت مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بها.

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسى أقيمت على مساحة 1772 مترا مربعا بتكلفة 8 ملايين و623 ألفا و185 جنيها، وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية بمساحة 630 مترا مربعا، وتحتوى على 22 فصلا تعليميا.

أضاف رضوان، أن مدرسة العوايضة أقيمت على مساحة 2606 أمتار مربعة، بتكلفة 2 مليون و868 ألفًا و953 جنيها، وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية بمساحة 360 مترا مربعا، وتحتوى على 22 فصلا تعليميا، وتم إنشاءها ضمن إعادة إنشاء المدارس المهدمة بالشيخ زويد ضمن خطة المرور على المدارس التى مر على إنشائها أكثر من 15 عامًا.

وأشار رضوان، إلى أن مدرسة الشلاق الابتدائية الجديدة أقيمت على مساحة 1633 مترا مربعا بتكلفة 5 ملايين و793 ألفًا و230 جنيها، وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية تضم 8 فصول تعليمية تسع 320 طالبا وطالبة.

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشلاق تم تطويرها وتجهيزها بمبلغ 203 ملايين جنيه، لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، بجانب المبادرات الرئاسية، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية.

وأضاف شوكة، أنه يجرى تطوير مستشفى الشيخ زويد وتزويده بجهاز الاشعة المقطعية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وهو من الجيل العاشر 16 مقطعا، وتم تركيبه وتدريب العاملين عليه، وربطه بوزارة الصحة عن طريق الإنترنت، لافتا إلى أن سكن الأطباء تم تطويره بمبلغ 3 ملايين جنيه، ويحتوى على 10 غرف تضم 20 سريرا، ومكاتب إدارية. حضر الافتتاحات، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، المهندس غريب حسن، مدير فرع الأبنية التعليمية بشمال سيناء، فايز أبو حرب إبراهيم وأبو شعيرة وعايدة السواركة، أعضاء المجموعة البرلمانية بالشيخ زويد ومشايخ القبائل والعواقل.