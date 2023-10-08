محافظ الشرقية يُهنئ نيفين صالح على الذهبية فى البطولة العربية للتايكوندو

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول البطلة نيفين صالح محمود لاعبة منتخب مصر والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى على المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية للتايكوندو، والتى أقيمت فى الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجارى بملاعب استاد القاهرة الدولى بمشاركة 135 هيئة رياضية من مختلف الدول العربية متمنيًا لها ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم المحافظة عاليًا فى جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا فى المحافل الرياضية العالمية مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة التايكوندو لدورهم فى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة فى البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى حصول نيفين صالح محمود لاعبه المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى على المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية للتايكوندو وذلك بعد منافسة قوية بين اللاعبين اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهدًا فى توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة لافتا إلى أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، وهو احد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لافتا إلى أن المحافظة تضم (16) مركز بمختلف مراكز ومدن المحافظة مقسمين كالتالى عدد ( 8 ) مراكز مرحلة الشباب، عدد ( 7) مراكز مرحلة الناشئين، عدد ( 1) مركز مرحلة البراعم.