انطلاق موسم حصاد الأرز بالشرقية.. 34 موقعا لتجميع وتأجير معدات حصاد بسعر رمزى.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

تعد محافظة الشرقية، من المحافظات الرائدة، في زراعة الأرز، أحد أهم المحاصيل الاستيراتيجية، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، لذلك تولي الأجهزة التنفيذية اهتماما كبيرا لموسم الحصاد.

ويقول المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن موسم الحصاد انطلق منذ أيام، حيث بلغت المساحة المزروعة، هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا أصناف "سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300،، هجين مصر1"، وهي أصناف التي تتميز بجودة نقائها، ومقاومة الرطوبة، واستخدام مياه أقل.

وأضاف وكيل الزراعة، أنه وضعت عددا من الضوابط، للحصاد والتخزين، وهي أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94 % وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14 % وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء المقشورة.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي الحصري مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنا مع موسم الحصاد، لتحقيق أكبر استفادة من قش الأرز والتصدي لظاهرة السلبية من تخلص منه الحرق.

وأوضح، أنه تم تخصيص 34 موقعا تجميع بمختلف مراكز المحافظة، تم التعاقد مع متعهدي جمع المخلفات الزراعية بالمحافظة، كما دعمت الوزارة المحافظة بمعدات زراعية ما بين مكبس وجرار وفرامة، تؤجر بسعر رمزي، في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على البيئة المحيطة والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بلغت كميات التجميع لقش الأرز في مواقع التجميع المتابعة من قبل جهاز شئون البيئة بالشرقية حوالي 8600 طن.

ولفت مدير جهاز البيئة، إلى الدور التوعوى الذي قامت به إدارة الإعلام والتوعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة، بتنفيذ عدد 74 نشاط توعوي ما بين ندوة وحملة للمزارعين وتوعيتهم بأهمية المخلفات الزراعية والجدوى الاقتصادية من استثمارها وتدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.



حصاد محصول الارز بالشرقية



حصاد محصول الارز بالشرقية



حصاد محصول الارز بالشرقية



حصاد محصول الارز بالشرقية



حصاد محصول الارز بالشرقية