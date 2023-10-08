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محافظ أسوان يعلن إعادة تخطيط مدخل مركز مجدى يعقوب ووضع تمثال له.. صور

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:26 م
محافظ أسوان يعلن إعادة تخطيط مدخل مركز مجدى يعقوب ووضع تمثال له.. صور محافظ أسوان خلال الجولة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بإعادة تخطيط وتجميل مدخل مركز مجدى يعقوب، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمى، والذى نفذه الفنان ناثان دوس قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولى تقديرًا لما قدمه من خدمات جليلة لأسوان ولمصر وللإنسانية بالكامل.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ أسوان، اليوم الأحد، بشوارع مدينة أسوان، لمتابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير.

 

وكلف محافظ أسوان، بالإسراع بتنفيذ عدد 3 ساحات انتظار أخرى بطريق كسر الحجر أمام المستشفى الجامعى ليصبح عددها 10 ساحات انتظار لتخفيف التكدس المرورى فى هذه المنطقة الحيوية، مع وضع لوحات إرشادية لها لتوضيح المداخل والمخارج.

 

وشدد "عطية"، على إزالة عدد من الإشغالات والتشوهات البصرية والإعلانات اللافتات المخالفة فى شوارع كسر الحجر والشواربى الجديد وشرق البندر وصلاح الدين، مع تركيب تندات لمحلات الشواربى الجديد على غرار ما تم تنفيذه فى مشروع تطوير السوق السياحى القديم، بالإضافة إلى عمل فتحات ورامبات للمشاه أمام الشارع الجديد بعد تعديل الاتجاهات المرورية ضمن مشروع تطوير منطقة الطابية من أجل تسهيل الحركة لكبار السن والأطفال وذوى الهمم.

 

 
جراج أمام مستشفى أسوان الجامعى ومركز مجدى يعقوب
جراج أمام مستشفى أسوان الجامعى ومركز مجدى يعقوب

محافظ أسوان أمام مركز مجدى يعقوب
محافظ أسوان أمام مركز مجدى يعقوب

محافظ أسوان خلال الجولة
محافظ أسوان خلال الجولة
 
 
 

مجدى يعقوب

تمثال مجدى يعقوب

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